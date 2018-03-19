"Злобные дебилы" ответили Макаревичу
Композитор Юрий Лоза жестко ответил лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревичу, который назвал россиян "дебилами" и восхитился характером американцев.
По словам Лозы, каждый имеет на свое личное мнение, однако, возможно, Макаревича окружают плохие люди в стране, поэтому он так плохо о них отзывается.
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"Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Я, общаясь с нормальными, хорошими людьми, не замечаю, не ощущаю, что с моими согражданами происходит что-то ужасное", – цитирует его РИА ФАН.
При этом композитор подчеркнул, что ему не нравятся американцы из-за заносчивости и высокомерия. По мнению Лозы, делать такие серьезные выводы по одной поездке в США не стоит.
Лоза вспомнил и про "Останкинскую башню", которую Макаревич предлагал спилить.
"Сковородка тоже может как убить, так и накормить. Что за бред про башню? Может, у него живот болел, когда он это писал, или настроение кто-то испортил?", – добавил он.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко сказал, что в России есть много добрых и хороших людей и на них стоит обратить внимание, передает RT.
"Я замечательный, веселый, хороший русский человек. И я думаю, что таких, как я, много", – сказал он.
Создатель и лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр посоветовал Макаревичу уехать жить в Америку, если ему так симпатичны жители этого государства.
"Если ему добрыми кажутся американцы, пускай едет в Америку и живет среди добрых людей. У нас никто никого не держит, можно в любое место уехать", – подчеркнул он.
Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, наоборот, согласился с Макаревичем в том, что сограждане "в последние годы стали гораздо истеричнее". По его мнению, виновата в этом российская экономика, которая ориентирована на военно-промышленный комплекс. Однако Кортнев подчеркнул, что в будущем в стране "все будет хорошо".
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