Глава РК раскрыл правду о событиях весны 2014 года

Пять лет назад более 90% жителей полуострова высказали на референдуме желание войти в состав России. Но многие до последнего не верили, что это произойдет на самом деле. Это признал глава Республики Крым Сергей Аксенов:

"Это был экспромт. До того момента, пока президент Владимир Путин открыто не высказал свою позицию, мы не могли на 100% знать, что Россия нас примет".

По мнению Аксенова, решение провести всенародное голосование, с одной стороны, и пойти навстречу мнению большинства, с другой стороны, "спасло Крым от войны, сохранило жизни тысяч людей", отметил он в интервью ТАСС.

"Если бы полуостров остался в составе Украины, ситуация у нас была бы хуже, чем в Донбассе".

Люди прекрасно это понимали, оценивая отношение Киева к Крыму на протяжении десятков лет после распада СССР.

"Было потребительское отношение к Крыму со стороны органов власти Украины, должностных лиц. Все хотели только землю и море. Хотели что-то вывезти отсюда, приехать на лето отдыхать, на лодке покататься – на этом поддержка Крыма заканчивалась".

Были и более грозные сигналы. Киевский майдан показал, что "спустить ситуацию на тормозах уже не получится", вспоминает бывший командир крымских ополченцев Михаил Шеремет.

"Надежда на помощь России нас не покидала никогда, но мы прекрасно осознавали, что этого может и не произойти. Когда с нами на связь вышли представители российского командования, мы даже поверить своим ушам не могли", – рассказал он в беседе с "Лайф".

И если Украина относилась к Крыму как мачеха, то Россия оказалась настоящей матерью: приняла с любовью и заботой. За пять лет в республике построили новый аэропорт, мост, соединивший полуостров с материком, дороги, линии электропередачи. Да, регион до сих пор дотационный, но собственные доходы существенно растут. В частности, если в 2014 г. налоговые поступления в бюджет составили около 18 млрд рублей, то сейчас – уже 54,8 млрд рублей.

Проблем в республике еще много, признал Аксенов. В первую очередь, не хватает квалифицированных кадров. Цены на полуострове выше, чем в среднем по России, зарплаты ниже. Это происходит, в том числе, из-за западных санкций: в регион не идут работать крупные торговые сети, промышленные и транспортные холдинги. В итоге – нет конкуренции.

В связи с этим большие надежды жители возлагают на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту: поставки на полуостров станут проще и дешевле. Начало движения запланировано на конец 2019 года.