В Незалежной продолжают грезить о возврате полуострова

Хитроумный план созрел в голове одного из кандидатов в президенты страны.

Развитие экономики Украины невозможно в нынешних условиях. Для благополучия государства необходимо наладить диалог с Россией и постепенно отказываться от санкций. Такое мнение озвучил один из участников предвыборной гонки. Евгений Мураев также отметил, что настало время заканчивать конфликт на Донбассе.

"Необходимо конструктивно проводить переговоры, заканчивать конфликт, реинтегрировать Донбасс, поэтапно отменять санкции и возвращать привычные рынки",

– заявил он в беседе с телеканалом ATV. Интервью политик опубликовал на своем канале в YouTube.

При этом ситуация на Донбассе должна быть урегулирована на условиях Украины, отметил Мураев. Коснулся он и неизменной для кандидатов в президенты темы – возвращения Крыма. Условием для осуществления заветной мечты украинцев политик назвал принятие законов, которые помогут создать мирную обстановку и поспособствуют росту экономики. Что в свою очередь отобьет желание у граждан Незалежной уезжать из страны.

Введенные Киевом в 2015 году антироссийские санкции сейчас затрагивают около 1800 россиян и порядка 800 компаний, напоминает РИА Новости.

Ранее в Крыму побывала украинская журналистка. Она была шокирована изменениями, произошедшими на полуострове за последние годы.