Военные корабли Североатлантического альянса должны усмирить "агрессора"

Киев не теряет надежды устроить масштабную провокацию накануне выборов президента.

С очередной порцией жалоб на "агрессию" России к заместителю помощника президента США Фионе Хилл обратилась вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. В Черное море нужно направить военные корабли альянса, заявила она в ходе переговоров.

"Усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе может помочь сдержать агрессию Российской Федерации",

– говорится в сообщении на сайте правительства Незалежной.

Кроме того, вице-премьер отметила, что Киев ждет восстановления комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Также представительница Незалежной отметила, что необходимо пристальное внимание американцев к ситуации на Азове и в Черном море.

Ранее больше эсминцев и авианосцев у Вашингтона потребовало европейское командование Пентагона. Генерал Кертис Скапаротти заявил, что подобные меры необходимы для успешного противостояния России.