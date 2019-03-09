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На Украине в очередной раз попросили помощи НАТО в Черном море

Фото: www.globallookpress.com
Военные корабли Североатлантического альянса должны усмирить "агрессора"

Киев не теряет надежды устроить масштабную провокацию накануне выборов президента.

С очередной порцией жалоб на "агрессию" России к заместителю помощника президента США Фионе Хилл обратилась вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. В Черное море нужно направить военные корабли альянса, заявила она в ходе переговоров.

"Усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе может помочь сдержать агрессию Российской Федерации", 

говорится в сообщении на сайте правительства Незалежной.

Кроме того, вице-премьер отметила, что Киев ждет восстановления комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Также представительница Незалежной отметила, что необходимо пристальное внимание американцев к ситуации на Азове и в Черном море.

Ранее больше эсминцев и авианосцев у Вашингтона потребовало европейское командование Пентагона. Генерал Кертис Скапаротти заявил, что подобные меры необходимы для успешного противостояния России.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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