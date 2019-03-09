Решено: Крымским мостом запретят пользоваться

Очередная бредовая идея посетила украинцев

"Ветеран" боевых действий на Донбассе предложил распродать Крым по частям, что поможет Незалежной его вернуть.

Евгений Яранцев озвучил гениальный план. Военный заявил, что полуостров по-прежнему принадлежит Украине согласно законам страны. Тогда почему бы не раздать "ветеранам" земельные участки, задался он вопросом.

"...я имею право получить там свои два гектара земли. Дайте мне их. Они могут быть объектом купли-продажи, особенно если эти гектары находятся под Крымским мостом, именно у выхода на полуостров", – заявил он в эфиреObozTV.

Далее Яранцев предложил продать эти земельные участки американцам, что станет гораздо эффективнее, чем действующие ныне антироссийские санкции. А там и Крымский мост недолго запретить.

"Двести гектаров что в Украине, что в Майами, что в Керчи стоят определенную сумму. А потом мы запретим пользоваться мостом, который неясно почему построен без ведома хозяина этой земли",

– размечтался он (цитата по РИА Новости).

В Сети на хитрый план отреагировали насмешками.

"Значит, я имею право получить там свои два гектара земли. Дайте мне их. ...приходи и бери ,только не два гектара ,а два аршина..", "Право имеют все ... на две дырки в носу. Но не совать их не в свои дела", "Коварная пуля снайпера однажды уже попала в голову этого ветерана, однако не задела ни какой важный орган!"

– отозвались пользователи.

