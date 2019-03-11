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Украину назвали "заложником Кремля"

Фото: www.globallookpress.com
Незалежную отрывают от "русского мира"

Депутат Верховной рады Эдуард Леонов считает, что из-за разницы в часовых поясах Киев оказался "привязан" к Москве, и празднует День Победы 9 мая, а не днем ранее.

Выступая в эфире NewsOne, Леонов заявил, что праздничные мероприятия в "русском мире" проходят 9 мая, потому что в момент подписания Акта о капитуляции Германии в Берлине было 23:00 8 мая, а в Москве – уже наступило 9 мая. Депутат посетовал, что один час превратил украинцев в "заложников Кремля" и подчеркнул, что Незалежная не относится к "русскому миру".

Германия подписала Акт о безоговорочной капитуляции 7 мая 1945 г. в 02:41 по центральноевропейскому времени. Документ вступил в силу 8 мая в 23:01 или 9 мая в 01:01 по московскому времени. По требованию Сталина вторичное подписание состоялось в ночь на 9 мая. 


Валентина МАЙОРОВА
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