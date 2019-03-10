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Украинцы отдали победу на "Евровидении" России

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Песня Сергея Лазарева взорвала Сеть

Неожиданно участника песенного конкурса от нашей страны массово поддержали в Незалежной.

Накануне Сергей Лазарев представил зрителям песню "Scream" и клип на нее.

"Премьера!! Ну вот и песня “Scream” с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз , я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл",

– поделился он с подписчиками в Instagram.

Пользователей захлестнули эмоции после прослушивания композиции. Однако у всех они были разные: от восхищения и мурашек до предсказания провала России на "Евровидении" (орфография и пунктуация сохранены).

"Молодых исполнителей посылайте.он уже там был", "Песня и клип понравились,но это не для Европы к сожалению! Они хавают эпатаж,вот курица и победила в прошлом году((((", "Прости, но ты не выйграешь с этой песней!" "Песня ничего, но с ней не выйграть... Увы", "Песня мне не понравилась. Однако, желаю удачи в конкурсе и достойно выступить за нашу страну. Удачи", "Песня хорошая, но что то мне кажется не совсем для евровидения. Там все больше дурные и заводные песни катят", "Не зацепила,вообще нет силы голоса, как это было на прошлом Евровидение ПРОВАЛ", "Это ШЕДЕВР!!!! Мировой уровень!!!! Вот такие песни потом слушают десятилетиями!!!" "до мурашек с первой нотки исполнение в живую порвет все, поверьте", "Как перестать ее слушать жду живого выступления это будеть нечто", – написали комментаторы.

Внезапно Лазарева поддержали слушатели с Украины. Под видео на канале Youtube появились пожелания удачи. Многие пользователи выразили уверенность в победе России на Евровидении.

"Сам из Украины и буду держать за Серегу кулаки.Очень мощно!!!.Даже еще мощнее чем в 2016", "Я сама с Украины, но, блин! Это супер! Удачи, Сергей!﻿" "12 баллов из Киева!!! Пусть красивая песня в шикарном исполнении льется по вселенной... Повезло же конкурсу Евровидения в 2019!!!﻿", – пишут украинцы.

Напомним, ранее Украина отказалась от участия в "Евровидении-2019". Во время национального отбора разразился скандал. Трое кандидатов отвергли предложение поехать на конкурс.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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