Решение Киева нанесет не только материальный, но и репутационный ущерб стране

Выходка Киева дорого ему обойдется в прямом смысле слова. Отвергнутое "Евровидение-2019" не простит бойкота. Не исключено, что на страну-дезертира повесят штраф, полагает член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.



Данный пункт, пояснила она, четко прописан в договоре с участником. Нарушителю условий музыкального конкурса грозит материальное наказание. Правда, Кольцова не уточнила, понесет ли его Украина. Она не смогла ответить на вопрос об обязательствах.

"Мы должны были бы отменить участие в Евровидении и заплатить штраф, обсуждение которого ещё впереди",

– заявила она в интервью телеканалу "Прямой", сообщив, что Киев все же намерен занять конкурсом эфирное время и при этом сбить цену на стоимость прав, договорившись с Европейским вещательным союзом (EBU). Незалежная надеется на скидку, несмотря на долги перед союзом.

Отказ от участия – ее самое "тупое решение", считают сами украинцы. Оно бьет, в первую очередь, по достоинству исполнителей, считает продюсер Александр Ягольник.

"Это колоссальный позор на международном уровне, который будут вспоминать наши соседи практически всегда, когда захотят нас потом как-то достать, а все международное сообщество, которое любит "Евровидение", будет крутить пальцем у виска",

– цитирует продюсера "Апостроф".



Ранее в Киеве сообщили, что собираются пропустить шоу и в следующем году, если в нем победит Сергей Лазарев.