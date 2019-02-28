Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев ожидает увеличения роста рождаемости за счет Крыма и Донбасса

Фото: globallookpress.com
За 20 лет украинки должны родить десять миллионов новых граждан Незалежной

Украинские власти поставили себе сверхзадачу – численность населения страны необходимо довести до 52 млн человек к 2040 году. Об этом озаботился глава правительства Незалежной Владимир Гройсман. А чтобы достичь такого рекорда, всего лишь украинкам нужно рожать побольше детишек.

Цифру в 52 млн пан Гройсман взял не с потолка, а выудил из исторических источников времен 1989-1995 годов. Правда, по разным данным, на Украине численность населения никогда не превышала 51 млн и от 300 до 700 тыс с хвостиком вдобавок.

"Это не так быстро будет вернуть обратно. Но я думаю, что это абсолютно возможно", – сказал глава кабмина в репортаже "ТСН".

Министр считает, что украинцам необходимо больше рожать, а тем, кто находится за границей, возвращаться на родину. Для этого в правительстве ввели программы рождаемости и поддержки семей, но все шаги властей пока никак не стимулируют граждан к воспроизводству. Так, в 2018 г. в Незалежной родилось на 28 тыс детей меньше по сравнению с 2017-м.

По раскладам местных ученых, численность населения на Украине можно увеличить к концу 2030-х годов, но для этого женщинам нужно рожать минимум по четыре ребенка. Причем в данную гонку должны включиться также жительницы Крыма и Донбасса, которых киевские власти учитывают в своей статистике.

"Можно на 52 млн выйти. Это с Крымом. И где-то до конца 2030-х годов",

– посчитал научный сотрудник украинского института демографии и социальных исследований Павел Шевчук.

Между тем, за годы так называемой независимости количество украинцев сократилось на 10 млн – до 42 млн человек. И цифры с каждым годом все страшнее. Вот лишь пару дней назад Госслужба статистики Украины сообщила, что за 2018-й численность населения страны уменьшилась на 233,2 тыс граждан.

Отмечается также, что в соборной число умерших превышает рождаемость: на 100 умерших приходится только 57 родившихся.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Зеленский предсказал судьбу Порошенко

Шоумен прозрачно намекнул, что действующего президента ждет тюрьма

Курс доллара взлетит в марте

Российская валюта попала в тотальную зависимость от санкций США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей