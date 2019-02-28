За 20 лет украинки должны родить десять миллионов новых граждан Незалежной

Украинские власти поставили себе сверхзадачу – численность населения страны необходимо довести до 52 млн человек к 2040 году. Об этом озаботился глава правительства Незалежной Владимир Гройсман. А чтобы достичь такого рекорда, всего лишь украинкам нужно рожать побольше детишек.

Цифру в 52 млн пан Гройсман взял не с потолка, а выудил из исторических источников времен 1989-1995 годов. Правда, по разным данным, на Украине численность населения никогда не превышала 51 млн и от 300 до 700 тыс с хвостиком вдобавок.

"Это не так быстро будет вернуть обратно. Но я думаю, что это абсолютно возможно", – сказал глава кабмина в репортаже "ТСН".

Министр считает, что украинцам необходимо больше рожать, а тем, кто находится за границей, возвращаться на родину. Для этого в правительстве ввели программы рождаемости и поддержки семей, но все шаги властей пока никак не стимулируют граждан к воспроизводству. Так, в 2018 г. в Незалежной родилось на 28 тыс детей меньше по сравнению с 2017-м.

По раскладам местных ученых, численность населения на Украине можно увеличить к концу 2030-х годов, но для этого женщинам нужно рожать минимум по четыре ребенка. Причем в данную гонку должны включиться также жительницы Крыма и Донбасса, которых киевские власти учитывают в своей статистике.

"Можно на 52 млн выйти. Это с Крымом. И где-то до конца 2030-х годов",

– посчитал научный сотрудник украинского института демографии и социальных исследований Павел Шевчук.

Между тем, за годы так называемой независимости количество украинцев сократилось на 10 млн – до 42 млн человек. И цифры с каждым годом все страшнее. Вот лишь пару дней назад Госслужба статистики Украины сообщила, что за 2018-й численность населения страны уменьшилась на 233,2 тыс граждан.

Отмечается также, что в соборной число умерших превышает рождаемость: на 100 умерших приходится только 57 родившихся.

