Украина очутилась на пороге закрытия дверей в Европу по безвизу

На Украине второй день обсуждают, кроме фиаско с "Евровидением-2019", скандал с признанием Конституционным судом неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении должностных лиц. Решение принято 26 февраля, а высшее руководство страны лишь через сутки принялось успокаивать народ, который увидел в данном шаге КС угрозу безвизу с Евросоюзом.

Так, действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что понимает граждан, осуждающих отмену статьи в Уголовном кодексе о незаконном обогащении, и пообещал разработать такую, в которой "комар носа не подточит". При этом глава государства отметил, что документ сам еще не видел.

"Я хочу успокоить всех и сказать: как только решение будет обнародовано, как только мы с ним ознакомимся, немедленно дам поручение срочно, с учетом выводов Конституционного суда, подготовить и внести в Верховную раду, а я определю его как неотложный, законопроект о предусмотренном наказании для чиновников за незаконное обогащение",

– цитирует Петра Алексеевича его пресс-служба.

По словам президента, "новая редакция статьи будет выписана так, что и "комар носа не подточит".

Он обратил внимание на негативную реакцию украинцев в соцсетях, однако подчеркнул, что КС – это отдельная ветвь власти и он не хочет вмешиваться в его решения. Впрочем, тут же добавил, "но как президент и как государственный деятель я имею право действовать".

Хозяин "Рошена" напомнил, что является одним из авторов антикоррупционного законодательства.

"Ключевые законы, которые были приняты в последние годы – разработаны или подписанные мной. Антикоррупционное законодательство является целостным. И уверен, что невозможно выхватывать, знаете, отдельные фрагменты из него. Это может привести к разрушению", – считает пан Порошенко.

Его оппоненты как раз в Сети моментально отреагировали на спич лидера нации. Внефракционный депутат Рады и экс-глава МЧС Виктор Балога назвал ход Петра Алексеевича "лохотроном".

"Приняв решение об отмене статьи Уголовного кодекса за незаконное обогащение, Конституционный суд выполнил заказ Банковой (т.е. администрации президента – ред.). Гарант и его окружение думают, что это их спасет от наказания за грабеж страны. Все остальное, в частности, и идеи с новым законом – лохотрон от Порошенко. Удивляет другое – он действительно думает, что украинцы такие наивные, чтобы проглотить эту лапшу", – написал парламентарий в своем Facebook.

Комментаторы задались вопросом: что теперь станет с безвизовым режимом с ЕС. На это, видно начитавшись соцсеть, ответил министр иностранных дел Павел Климкин, также бросившись успокаивать нацию через интернет. Он посоветовал украинцам не волноваться.





По его мнению, Брюссель не станет наказывать миллионы граждан Незалежной за это решение КС, поскольку украинское население тоже страдает от коррупционных схем.

"Трагедия ситуации действительно в том, что борьба с коррупцией – не просто процесс, а конкретный результат – критически необходимый нам самим. В то же время это действительно часть наших обязательств перед друзьями и партнерами, в том числе по безвизу. И я считаю, что обязательства существуют, чтобы их выполнять", – настучал по клавиатуре глава МИД.

Министр указал, что между партнерами, вероятно, имелись в виду ЕС и Незалежная, должны непременно быть доверительные отношения и последовательность.

"Поэтому нам срочно нужно найти железобетонное правовое решение, которое раз и навсегда урегулирует все вопросы. И не только на перспективу, но и не позволит свести на нет всю проведенную за эти годы антикоррупционную работу", – констатировал пан Климкин.

Он признался, что сейчас "на кону" не просто безвиз, а поддержка Украины.

Как сообщает телеканал "112", в НАБУ (постмайданное дитя, созданное под присмотром Вашингтона, – Национальное антикоррупционное бюро Украины) разъяснили: вердикт КС означает, что все уголовные дела в части, касающейся незаконного обогащения лиц, будут закрыты и восстановить соответствующие расследования в дальнейшем будет невозможно. В бюро предполагают, что лишение уголовной ответственности за незаконное обогащение предоставляет чиновникам индульгенцию на совершение ими коррупционных деяний.

