Политико-песенная паранойя в Незалежной достигла своей вершины

Победа в национальном отборе на "Евровидение-2019" павлоградской исполнительницы Maruv, она же Анна Корсун, и отказ впоследствии вещателя Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) выставлять украинского конкурсанта – дело рук ФСБ. Это тот самый вывод, который мы все в России "ждали". А в вечно обиженной Незалежной за него сразу же ухватились. Иначе никак.

Любимую в постмайданной стране конспирологическую версию – во всем виновата РФ – выдвинул продюсер и композитор Александр Ягольник.

"Я считаю, что Maruv помогли выиграть, а у YUKO откровенно украли голоса. Это технология. Контора, занимается голосованием, ни разу ничего не сказала, потому что им, наверное, нечего сказать. Они и сами понимают, что что-то не так, но доказать этого не могут. Смотрите, если в Америке российские хакеры на выборы влияли, то что им стоит повлиять на Украину", – поведал он в интервью изданию "Апостроф".





По его мнению, отказ от участия в конкурсе после Maruv занявших второе место Freedom Jazz, а затем группы KAZKA (третья позиция), связан с их якобы страхами, что может проясниться правда о выступлениях в России.

"Они поняли, что что-то здесь не честное и не чистое происходит. И все, наверное, боялись, что вылезет компромат на выступления в России. Потому что поддержка Maruv со стороны ФСБ была такой, что вылез компромат даже на Джамалу", – сказал аки отрезал Ягольник.

Пану продюсеру вторит и украинская блогерша Ирина Медушевская, которая не стала развивать мысль, что российские спецслужбы скупили на корню симки и телефоны для граждан Незалежной, чтобы они "правильно" проголосовали. Нет, тут она озаботилась, кто вернет деньги за отправленные эсэмэски – 7 грн, между прочим, однако почуяла недоброе в результатах нацотбора.

"Я сейчас ударюсь в конспирологию, но мне уже кажется, что это какая‑то пророссийская провокация. Потому что, как я узнала, у этой девочки (Корсун) в свое время тренером на Голосе страны был российский певец Сергей Лазарев. Понятно же, это сделано, чтобы она там с ним под камеры пообнималась, мол, войны на Украине нет, это гражданский конфликт и все такое. Это все очень нехорошо пахнет", – цитирует Медушевскую УНИАН.





Подвох в голосовании также узрел и кинорежиссер Владимир Тихий, признавшийся, что сам отбор он не смотрел. Но, как гласит советская мифологема, "книгу не читал, но осуждаю" в декоммунизированной соборной никто не отменял.

"Еще стоит разобраться и с смс-голосованием. Почему так активно голосовали именно за, условно говоря, ватных участников", – вопрошает кинодеятель демократической страны.

О дуализме современного молодого украинского артиста высказалась сегодня и член правления НОТУ Александра Кольцова, заметившая, что отечественные исполнители уже с планетарным мышлением, но без ярко выраженной любви к Отечеству.

"Мы впервые столкнулись с таким мировоззрением артиста, который уже является международным и хочет ассоциировать себя с музыкой, с миром, со свободой. Ее интерпретация [происходящего] нам показалась рискованной для страны", – приводит слова Кольцовой ТАСС.

По ее словам, у вещателя "не было времени "перепрошить" кого-то из финалистов и убедить в том, что так, как они любят Украину, это неправильно, а надо ее любить вот так".





Пани Кольцова констатировала: "Украинское общество разделено, и они не имеют права диктовать людям, как им любить страну".

Так и хочется воскликнуть – это фиаско, братан!

Напомним, после победы в нацотборе, который прошел 23 февраля, организатор выдвинул Maruv жесткие требования, включая ряд чисто политических, которые отсутствуют в официальном кодексе для участников "Евровидения". Певица отказалась их принять. Тогда НОТУ предложила поехать в Израиль двум другим финалистам, однако они ответили отказом. Заранее заявили о нежелании участвовать в "Евровидении" и исполнители, занявшие четвертое место в финале.

Теперь от позора Незалежную может спасти разве что Верка Сердючка, он же Андрей Данилко, один из трех членов отборочного жюри. Самый адекватный, к слову, пытавшийся в финале пресекать политические провокации в отношении некоторых претендентов на конкурс со стороны своих коллег.

