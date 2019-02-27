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На Украине появился четвертый исполнитель-отказник от "Евровидения"

Brunettes Shoot Blondes были следующими претендентами на то, чтобы отправиться на песенный конкурс

Группа из Кривого рога заняла на национальном отборе Незалежной 4 место. После отказа тройки финалистов ехать в Израиль, где пройдет "Евровидение-2019", музыканты решили заранее выразить свою позицию по этому вопросу.

Brunettes Shoot Blondes отметили, что это не их конкурс, так как они не побеждали в национальном отборе, поэтому они не станут выступать за Украину. Артисты попросили поклонников в Instagram уважать их решение. 

Полина ИВАНОВА
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