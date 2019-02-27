На Украине появился четвертый исполнитель-отказник от "Евровидения"

Нибиру
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Группа из Кривого рога заняла на национальном отборе Незалежной 4 место. После отказа тройки финалистов ехать в Израиль, где пройдет "Евровидение-2019", музыканты решили заранее выразить свою позицию по этому вопросу.
Brunettes Shoot Blondes отметили, что это не их конкурс, так как они не побеждали в национальном отборе, поэтому они не станут выступать за Украину. Артисты попросили поклонников в Instagram уважать их решение.
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