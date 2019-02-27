Сердючка спасет Украину на "Евровидении"

Эпатажная проводница встанет грудью за страну

Андрей Данилко, создавший на сцене неповторимый образ Верки Сердючки, объяснил, почему и группа Kazka вслед за другими претендентами не захотела представлять Незалежную на "Евровидении 2019". И дал понять, что в случае чего сам готов отправиться в Израиль.

Многие артисты отказываются выступать на песенном конкурсе из-за "скандальной реакции" вокруг него, отметил артист в беседе с корреспондентом телеканала "360". И добавил:

"Конкурс вышел за рамки музыкального. У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает".

Он и "сам в замешательстве" от того негатива, который возник вокруг этой темы. На вопрос, способна ли Украина вообще отказаться посылать кого-либо на "Евровидение", Андрей ответил, что в наше время все может быть. Ему обидно, что "политика опять вмешивается в этот конкурс".

Однако в крайнем случае он готов представить Украину в Тель-Авиве.

"Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать",

заявил артист. Ранее он уже побывал на конкурсе в 2007 г. и занял второе место.

В национальном отборе участников на "Евровидение-2019" победила певица Maruv. Но позже из-за предъявленных ей и другим артистам особых требований она отказалась ехать на конкурс.



Вслед за нею то же самое сделали две группы. Сначала об этом заявил коллектив Freedom Jazz, потом его примеру последовали музыканты Kazka.

Во время отбора спор между членом жюри Андреем Данилко и ведущим Сергеем Притулой разгорелся спор. Это не первый конфликт: на протяжении всех этапов они не раз выясняли отношения на глазах у зрителей.

Представлять Россию на конкурсе будет Сергей Лазарев. Он примет участие в "Евровидении" во второй раз. Ранее певец не верил, что отважится на это во второй раз.