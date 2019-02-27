"Сошли с ума": Пригожин о провале Украины на "Евровидении"

Шумиха вокруг музыкального конкурса не дает покоя представителям российского шоу-бизнеса

Известный продюсер Иосиф Пригожин дал жесткую оценку скандалу в Незалежной и ее участии в "Евровидении", сравнив нынешнюю ситуацию в стране-соседке со сталинским режимом, когда все были под колпаком КГБ. Речь идет об отказе исполнителей участвовать в песенном шоу из-за притеснений со стороны Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Вместо того, чтобы гордиться талантливыми исполнителями, киевская власть всячески "зажимает" их, подчеркнул Пригожин.

"Мой коллега сказал гениальную фразу: я вообще не понимаю, как эти люди могут рассуждать, кого пускать, а кого – нет",

– цитирует артиста телеканал"360".

Пригожин не устает удивляться беспределу, который творится на Украине, назвав историю вокруг "Евровидения" одним словом – "маразм".

"В своей русофобии и ненависти по отношению к нам они совсем сошли с ума. Если говорить с точки зрения логики, то все, что они вытворяют, не поддается никакому объяснению", – возмутился российский продюсер, в который раз поразившись, откуда прилетело руководство Киева, у которого напрочь отсутствует национальная идея.

Напомним, один за другим украинские исполнители отказываются представлять Незалежную в музыкальном шоу, объясняя свое решение жесткими рамками. Теперь же в ситуацию вмешалось еще и правительство. Из-за общественного резонанса, который вызвал бойкот, кабмин раздал поручения модернизировать условия отбора конкурсантов.

"Госкомтелерадио вместе с НОТУ обеспечить усовершенствование правил отбора представителя от Украины для участия в песенном конкурсе "Евровидение",

– передают заявление вице-премьера Вячеслава Кириленко "Украинские новости".

Напомним, среди отказников – певица Maruv, группы Freedom-Jazz Girls Band и KAZKA.