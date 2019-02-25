Скандальный отбор украинского участника конкурса докатился до официального организатора

Полностью заполитизированный финал нацотбора "Евровидение-2019", прошедший 23 февраля в Киеве, очень не понравился в Европейском вещательном союзе. Там обратили внимание на сопровождавший его скандал вокруг возможных участниц конкурса и указали Киеву на проблемы, которые могут возникнуть у украинской делегации. Об этом сообщил продюсер "Евровидения" Йон Ула Санд.

"Мы получили много сообщений относительно этой ситуации. Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов", – заявил он в комментарии изданию "Страна. ua" в понедельник, 25 февраля.

Норвежец подчеркнул, что "конкурс "Евровидение" не может быть политическим".

"Мы оцениваем голоса, хореографию и музыку, а не идеи артистов вне сценария", – указал Санд.

Происходящее сейчас с участниками украинского отбора изучается организаторами конкурса.

Обструкции с весьма откровенным политуклоном в субботу подверглись уроженки Крыма сестры Мария и Анна Опанасюк, представляющие дуэт Анна Мария, а также исполнительница Maruv, она же Анна Корсун. Девушкам ведущий концерта Сергей Притула со сцены задавал вопросы, не имеющие никакого отношения к музыке и участию в "Евровидении".

Так, крымчанкам, чьи отец с матерью приняли вхождение полуострова в состав России, телеведущий предложил определиться, что бы они выбрали – родителей или карьеру, чем довел сестер до слез. Одна из них сказала, что происходящее сейчас напоминает 30-е годы в СССР. Не осталась в стороне от травли и певица Джамала, назвав высказывания сестер Опанасюк о принадлежности Крыма неуместными. Об этом девушки говорили накануне выступления в эфире телеканала ATR. Они посмели утверждать, что Украина потеряла регион.

Обструкции подверглась и Maruv. Ей поставили в вину, что у певицы намечены концерты в России. Несмотря на то, что Корсун победила в отборе, она может и не поехать на конкурс. Девушке в Национальной общественной телерадиокомпании Украины объяснили условия, при соблюдении которых ей будет открыт путь в Израиль.





По словам артистки, ей запрещена любая импровизация во время выступления, даже "несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 млн гривен", она должна четко выполнять любые требования и указания телекомпании, не общаться с журналистами без согласования. При том, что Корсун согласилась отказаться от выступлений в России и взять на себя все расходы по участию в конкурсе, все равно она продолжает испытывать давление.

"И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение-2019".

Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ", – написала девушка у себя в Facebook.

В Министерстве культуры Незалежной сегодня призвали отправить в Израиль патриота страны.

Осталось дождаться настоящей реакции из штаба конкурса, который уже второй год подряд вынужден заниматься политическими взбрыкиваниями Киева вокруг "Евровидения".

