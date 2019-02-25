Европейцы мечтают о предсказуемом и покладистом президенте Незалежной

Запад не реагирует на нарушения предвыборной гонки на Украине, так как многие политики хотят, чтобы Петр Порошенко остался у власти, несмотря на то что он вызывает их недовольство бездействием в отношении коррупции в стране. Однако его победа негативно скажется на Незалежной, которую неминуемо ждет фиаско. В этом уверен нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко.

В Европе не могут предугадать, кто из кандидатов на пост президента Украины победит, но им хотелось бы предсказуемого главу страны, то есть Петра Порошенко. Он "отчаянно борется" за поддержку населения всеми методами и вполне может остаться на еще один срок. Такому возможному сценарию поспособствовали как сами украинцы, позволившие "коррупционерам укрепиться во власти", так и европейские страны, которые закрыли глаза на "кумовство и обман".

Несколько лет назад, по словам Лещенко, Западу удалось заставить Киев уволить нескольких коррупционеров. Власти Незалежной выполнили указ, но проблемы со взятками никуда не исчезли. Тогда иностранцы начали уставать от украинцев, а с приходом к власти в США Дональда Трампа Вашингтон ослабил хватку.

Мюнхенская конференция, которая прошла совсем недавно, показала, что растерянный Запад поставил отношения с Украиной на паузу. Впрочем, некоторые европейские лидеры готовы к тому, что Порошенко останется у власти, они не хотят "головной боли" и выстраивания сложных отношений с новой администрацией.

"Запад избегает обсуждения того, почему власть в Украине так нелюбима, хотя мировые столицы кружили с ней в танце с реформаторскими бубнами. И когда они согласно кивали головами после очередных обещаний Порошенко искоренить коррупцию, провести приватизацию и корпоратизацию, то в итоге позволяли обмануть себя и были рады обманываться",

– подчеркнул депутат в своей колонке в издании "Новое время".

Однако при этом Украина "играет против самой себя в ключевых вопросах международной политики". Поскольку некоторые европейские страны, например Германия и Франция, рано или поздно под давлением населения решат отказаться от антироссийских санкций, за которые так ратует Киев, так как сочтут, что нет смысла жертвовать своими интересами ради тех, кто так и не смог отказаться от коррупции.

"Можно кивать на российское лобби, но проблема и в самой украинской власти, которая из‑за жадности разрушила репутацию страны", – подчеркнул нардеп.

И именно это, по мнению политика, "станет крупнейшим геополитическим фиаско Украины". Какова будет судьба Незалежной, станет известно уже совсем скоро. Выборы в этой стране пройдут 31 марта 2019 года.