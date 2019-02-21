Европа открыто наживается на Украине

Запад живет припеваючи за счет налогов гастарбайтеров из Незалежной

Политические и экономические потрясения в Незалежной сознательно подстроены Евросоюзом. Обанкротившаяся страна полностью подконтрольна Западу, к тому же поставляет в развитые страны дешевую рабочую силу. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.



"Все, что происходило на Украине и в Европе, показывает, что европейцы заинтересованы в том, чтобы Киев был слабым, зависимым и бесперспективным. В этом случае Европа получает и значительную часть выгодных для себя экономических проектов, и дешевую, относительно подготовленную рабочую силу",

– сообщил политолог в интервью RT.

Брутер напомнил, что у европейцев всегда существовали колонии, из которых до основания выкачивались денежные средства, природные и человеческие ресурсы. Эксперт подтвердил правоту кандидата в президенты Украины, депутата Верховной рады Евгения Мураева, который ранее высказался в том же духе.

Украинский политик, выступая в эфире телеканала "Наш", призвал руководство страны отказаться от ассоциации с ЕС и защищать национальных товаропроизводителей, которые создают рабочие места на территории Незалежной. По его словам, Европе выгодна катастрофическая ситуация, которая сложилась в украинской экономике. Мураев напомнил, что около 6 млн украинцев работают за рубежом и платят взносы в европейские пенсионные фонды.

Брутер между тем раскритиковал решение оппозиционного кандидата идти на выборы, отметив, что тем самым он отберет голоса у другого оппозиционера, Юрия Бойко, который известен своими пророссийским взглядами и имеет куда больше шансов выйти во второй тур.

"Мураев не только отличается предвыборной риторикой, он последовательно находился в оппозиции все четыре года. Вызывает большие вопросы его выдвижение в качестве кандидата в президенты, что просто испортило рейтинг общему кандидату Юрию Бойко и сделало невозможным его выход во второй тур. По мнению наблюдателей, Мураев в этом случае является техническим кандидатом Порошенко", – считает эксперт.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. В них примет участие 44 кандидата. Главными претендентами на выход во второй тур считаются шоумен Владимир Зеленский, экс-премьер страны Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.