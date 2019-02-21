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Украина расторгнет договор с РФ по Азовскому морю в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД Незалежной Павел Климкин.
"В обозримой перспективе мы это сделаем", – сообщил министр в интервью "Цензор.нет".
Точную дату Климкин назвать не смог, поскольку все упирается в международное законодательство. Киев подал запрос в международный арбитраж и ждет оттуда одобрения, рассказал глава МИД.
"Если разорвать его (договор) раньше, Россия воспользуется этим для ослабления нашей юридической позиции", – пояснил Климкин.
При этом он отметил, что "расторжение договора по Азову не является панацеей" и для защиты своих интересов Киев ведет активную работу сразу по трем направлениям: юридическому, экономическому и в сфере безопасности.
В декабре 2018 г. Украина объявила о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с РФ. Решение вступит в силу с 1 апреля 2019 года.
Выборы президента Незалежной назначены на 31 марта 2019 года.
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