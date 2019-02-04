Украина строит башни на Азове

В Киеве вспомнили про необходимость следить за порядком на морских рубежах

Госпогранслужба Незалежной предпринимает меры, чтобы взять под полный контроль морскую границу страны. Об этом заявил глава ведомства Петр Цигикал.

Он отметил, что для обеспечения надежной защиты необходимо наблюдать за границей. Лучше всего обзор с высоты, поэтому государству придется потратиться на башни наблюдения.

"Важный элемент – система контроля за надводной обстановкой. Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля", – поделился планами глава Госпогранслужбы.

Он добавил в интервью "5 каналу", что эти башни наблюдения на Азове будут интегрированы "в общую систему" контроля за линией морской границы.

Помимо этого, Киев планирует купить во Франции "22 современных патрульных корабля". По словам Цигикала, переговоры на этот счет уже идут.

А пока система охраны морских границ не так надежна, как Киеву хотелось бы. Поэтому все силы Госпогранслужбы Украины приведены в полную боевую готовность и усиленно тренируются, а суда проходят срочный текущий ремонт.

"Конечно, в случае военной агрессии против Украины сил только Морской охраны Госпогранслужбы будет мало. Поэтому мы отрабатываем меры противодействия совместно со штабом ООС и в едином замысле сил сектора национальной безопасности и обороны", – сообщил Цигикал.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 г. без предупреждения вторглись на территорию РФ и были задержаны. Экипажи кораблей, среди которых оказались офицеры СБУ, арестованы.