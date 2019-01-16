Украинские моряки останутся под арестом

Еще одно заседание суда состоится сегодня

Еще 3 месяца проведут в СИЗО 20 украинских моряков, задержанных 25 ноября в Керченском проливе.

Решение об этом принял 15 января Лефортовский суд Москвы, сообщает РИА "Новости". Заседание суда, на котором рассмотрят дела еще четырех моряков, продолжится утром 16 января.

Украинских военных обвиняют в незаконном пересечении российской границы в акватории Азовского моря.



