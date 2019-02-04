Тимошенко разместит на Украине нацеленные на Россию ракеты

Будущий верховный главнокомандующая озаботилась договором о РСМД

Постмайданные деятели задумались о размещении на Украине ракет, направленных в сторону России, на фоне "заморозки" Вашингтоном договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом в понедельник, 4 февраля, заявил на пресс-конференции в Киеве директор социологической службы "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко.

Данный специалист, как полагают в ряде СМИ, работает на кандидата в президенты лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

"Нам важен не сам договор и не сами ракеты, а расстояние 500-1000 км. Это то расстояние, которое нам нужно обезопасить от России. Если этот процесс будет двигаться дальше, то любому президенту и командованию придется принимать тяжелое, но важное решение о приеме ракет средней и меньшей дальности на территории Украины для сдерживания российской агрессии",

– цитирует пана Небоженко "ПолитНавигатор".

По его мнению, нынче Незалежная оказалась в эпицентре, правда, не уточнил, чего именно.

"Поляки это тоже осознали. Но они входят в НАТО, поэтому там будут размещены эти ракеты, в Прибалтике тоже будут размещены. Санкт-Петербург уже находится в жестком гарантийном котле. Осталась только Украина. Мы к этому не имеем отношения, но мировой процесс происходит невероятно быстро. На огромной территории нет регулятора, а мы в средине",

– подчеркнул политолог.

Воинственная риторика будущей возможной верховной главнокомандующей известна давно. Так, в марте 2014 г. пани Тимошенко, обсуждая ситуацию в Крыму, заявила, что не допустила бы присоединения полуострова к РФ и готова использовать все свои связи, "чтобы от этой России не осталось даже выжженного поля".

Напомним, Белый дом 1 февраля сообщил о приостановке участия США в ДРСМД со второго февраля. Госсекретарь Майк Помпео поставил Москве очередной ультиматум – Россия за 6 месяцев обязана "спасти договор". Спустя сутки Кремль устами президента РФ Владимира Путина послал жесткий ответ Вашингтону: российская сторона не позволит втягивать себя в гонку вооружений, больше инициировать переговоры по поводу договора не будет, ответ будет ровно аналогичный шагам Штатов.

Согласно условиям ДРСМД, предполагалось уничтожение всех комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

