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Москва больше не будет пытаться начать диалог с Вашингтоном по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.
Об этом сообщает RT.
"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в Договоре, и мы приостанавливаем",
– заявил Путин.
Он подчеркнул, что Россия не собирается позволять втягивать себя в гонку вооружений. При этом президент поддержал идею Минобороны создания наземной гиперзвуковой ракеты средней дальности.
"Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления", – сказал Путин, его слова передает RT.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил о том, что 2 февраля США запускают процедуру выхода из Договора РСМД.
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