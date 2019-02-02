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Россия оставила попытки спасти ракетный договор с США

Владимир Путин. Фото: globallookpress.com
Путин поручил прекратить переговоры по ДРСМД и начать работу над "приземлением "Калибров"

Москва больше не будет пытаться начать диалог с Вашингтоном по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает RT.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в Договоре, и мы приостанавливаем",

заявил Путин.

Он подчеркнул, что Россия не собирается позволять втягивать себя в гонку вооружений. При этом президент поддержал идею Минобороны создания наземной гиперзвуковой ракеты средней дальности.

"Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления", – сказал Путин, его слова передает RT.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил о том, что 2 февраля США запускают процедуру выхода из Договора РСМД.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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