Помощь нищим жителям Незалежной оказалось крупной аферой

Льготы, которые правительство выделяет малоимущим жителям Украины для погашения задолженности по коммунальным услугам, негативно влияют на экономику государства. По словам бывшего министра ЖКХ Незалежной Алексея Кучеренко, "это огромный миф", что ради этих средств населению ничего не надо делать.

Украинская власть уверяет народ в том, что субсидии – "это подарок с неба". Однако политик подчеркивает, что деньги берутся из бюджета страны, то есть их выделяют из налогов, которые люди и платят. При этом в льготах нуждается 60% населения – и такой бедственной ситуации, по мнению Кучеренко, нет ни в одной стране мира.

"Они закрывают нашими налогами теневые схемы",

– заявил экс-министр в эфире телеканала NewsOne.

Политик добавил, что многие украинцы не получают льготы по самым пустяковым причинам. Например, им отказывают, если в доме прописаны их дети. При этом субсидии, в аферу с которыми влезло больше 4 млн человек, правительство Петра Порошенко начало выделять незадолго до выборов президента.

Как напоминает издание "Царьград", осенью 2018-го Киев поднял цены на газ по требованию МВФ, что было одним из условий предоставления государству очередного транша кредита. В то же время зарплаты и социальные выплаты в стране не повышаются, а у населения растут задолженности не только по счетам за голубое топливо, но и за отопление, горячую воду и электричество.