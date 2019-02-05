Дмитрий Гордон потребовал вернуть Крым и Донбасс в обмен на сытую жизнь жителей РФ

На Украине заявили, что Россия должна покаяться перед Незалежной и срочно достичь с ней мира. Только Владимиру Путину под силу уладить сложившийся конфликт, считает украинский журналист Дмитрий Гордон. Если он откажется, то россиян непременно ждет нищета.

Гордон уверен, что Россия окажется в бедственном положении, продолжая отставать от Европы, которая пусть и словом, а не делом, все же поддерживает Украину и никогда не пойдет на то, чтобы снять антироссийские санкции. Избежать этого, по мнению журналиста, можно лишь выполнив ряд условий.

Во-первых, Кремль должен "вывести войска" из Крыма и с Донбасса. К слову, за все время конфликта на юго-востоке Украины ни Киев, ни Запад так и не смогли доказать их присутствие, что, конечно же, нисколько не смутило "объективного" украинского журналиста. Второе его требование – компенсация ущерба от боевых действий, которые развязал Киев. Последовавшие за этим человеческие потери и падение экономики Незалежной, по мнению Гордона, также должны возмещать россияне. Только после этого две страны смогут быть "лучшими друзьями".

"Дальше движение очень простое: если вы не покинете территорию Украины, будет конец руководству России. Вы не сможете жить в этом мире, будучи государством-агрессором... Вы... должны понимать, что без взаимодействия с Западом России – конец",

– заверил россиян Гордон в эфире программы "60 минут".

Однако все его надежды были беспощадно разрушены ведущими и гостями передачи, которые заявили ему, что никто не отдаст Крым.