Пока в кабмине решают, стоит ли совсем закрывать "железку", количество рейсов в Москву уже заметно сократили

Украинцы стали реже ездить в Россию. К таким выводам пришли в АО "Укрзализныця". В связи с этим, опираясь на законы рынка о спросе и предложении, вычеркнули из расписания несколько рейсов. В частности, поезда Харьков – Москва и Одесса – Москва будут курсировать в два раза реже.

"Уменьшение рейсов поездов в Россию связано со стремительным падением пассажиропотока между странами", – подчеркнули в организации.

По данным "Укрзализныци", в 2018 г. ее поездами из Украины в Россию и обратно воспользовались 772,9 тысячи человек. Это на 20% меньше, чем в 2017-м. В наступившем же году число пассажиров на российском направлении еще больше сократится, считают в компании. Там уверяют – украинцы переориентировались на Европу.

"За период с августа до конца 2018 года "Укрзализныця" перевезла пассажиров в Евросоюз на 10% больше, чем в Россию", – сообщается на сайте организации.

Таким образом, скоро маршрут Украина – Россия совсем останется невостребованным, и железнодорожное сообщение с РФ можно окончательно закрыть. Сбудется мечта Омеляна.

В декабре 2018 г. глава Министерства инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян сообщил, что предложение полностью прекратить пассажирское сообщение Украины с Россией по железной дороге уже направлено в правительство.

Ранее Украина уже отменила прямые поезда в РФ из Ивано-Франковска, Чернигова, Черновцов и ряда других городов.