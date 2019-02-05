Киев предложил окончательное решение русского вопроса

Для этого в Раде устроят специальное голосование

Президент Незалежной Петр Порошенко сумел разрешить задачу, над которой лучшие украинские умы бились не одно десятилетие. Благодаря предложенному главой государства способу можно будет наверняка узнать, чем русские отличаются от украинцев.



Выступая в эфире телеканала ICTV, политик заявил, что голосование в парламенте по закреплению в конституции курса на вступление Украины в ЕС и НАТО станет "распознавателем на свой – чужой". Свой выбор украинские депутаты сделают уже сегодня. По словам Порошенко, итоги голосования покажут, "кто украинец, а кто русский", и помогут народу обрести единство.

"Когда надо было объединиться для церкви – мы объединились. Когда надо было поддерживать ВСУ и защищать украинских воинов — мы объединились. Единство – это то, что нам нужно больше всего",

– провозгласил президент.

Ни самого Порошенко, ни его аудиторию нисколько не смутило, что первая часть его тезиса явно противоречит второй. Президент мечтает окончательно и бесповоротно отделить русских жителей Украины от "щирых" украинцев и в то же время говорит, что спасение страны – в единстве.

Глава государства предупредил сограждан об "опасных последствиях" провала голосования. Мол, если депутаты не поддержат европейский курс, то страну ждет повторение голодомора и концлагерей. "Украинский народ заплатил цену голодомора, цену оккупации, цену сталинских концлагерей, вывоз крымских татар, и мы не должны больше допустить, чтобы эта цена легла на плечи украинского народа", – заявил Порошенко.

Между тем в депутатском корпусе далеко не все разделяют взгляды действующего президента. Бывший российский бизнесмен, а ныне народный депутат Украины Вадим Новинский назвал стремление Незалежной в НАТО несвоевременным, передает РИА "Новости".

"Вместо рассмотрения действительно важных вопросов политического, социального и экономического характера нам предлагается начать сессию с очередного популистского вопроса", – посетовал политик в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций. По словам Новинского, по поводу курса в НАТО и Евросоюз "нет консенсуса в обществе", к тому же данный вопрос не выносился на общенародный референдум.

В середине прошлого года украинский лидер внес в Верховную раду проект поправок к основному закону, которые бы закрепили курс Украины на вступление в НАТО и ЕС. В сентябре министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил о возможности размещения военных баз НАТО на Украине непосредственно перед вступлением страны в альянс.