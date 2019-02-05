Верховная рада устроила газовый бунт

Депутаты заблокировали трибуну и потребовали снизить цены на топливо

Резкое повышение тарифов на голубое топливо привело к акциям протеста среди украинцев. Их поддержали народные избранники, которые саботировали работу парламента, чтобы обратить внимание на недопустимость действий руководства "Нафтогаза Украины".



По сообщению украинских СМИ, в ходе сегодняшнего пленарного заседания Верховной рады фракция Радикальной партии заблокировала парламентскую трибуну. Депутаты обступили президиум и не пускают туда спикера и его заместителей. Тем не менее заседание продолжается: парламентарии выступают с мест, передает RT.

"Наша фракция блокирует парламентскую трибуну. Мы не будем голосовать ни за один закон. Мы не дадим работать парламентской трибуне, пока не будет принято решение, которое мы несколько месяцев тому назад зарегистрировали, о снижении цен на газ, об отправлении в отставку руководства "Нафтогаза", об установлении справедливой цены на газ, о возвращении порядка начисления субсидий",

– заявил лидер украинских радикалов Олег Ляшко (цитируется по "Интерфаксу – Украина").

Нынешнее заседание парламента стало первым после зимних каникул, отмечает телеканал "360". Сегодня в повестке дня значится голосование по внесению изменений в конституцию страны, которые провозглашают курс Украины на вступление в НАТО и ЕС. Между тем многие депутаты называют этот вопрос популистским и требуют от президента и правительства обратиться к решению насущных проблем, в частности вопроса о газовых тарифах.

О недопустимости повышения цен на газ заявила и кандидат в президенты страны, лидер партии "Отечество" Юлия Тимошенко, сообщают "Вечерние вести". "Это просто уничтожение украинской нации. Членов комиссии, которая устанавливает тарифы, назначает Порошенко своим указом. Поэтому он несет персональную ответственность за все тарифы, которые сегодня уничтожают людей", – заявила политик на открытии пленарной сессии.

За последние два года голубое топливо для населения на Украине подорожало на 89%, сообщал ранее "Укринформ". Правительство приняло соответствующее решение под давление западных кредиторов, которые требовали от Киева ускорить проведение реформ и снизить дефицит бюджета за счет отказа от субсидирования газовых тарифов.