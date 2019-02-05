Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российскую телеведущую выгнали с Украины

Анастасия Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_
продолжениеПоезд рухнет на автомобильный Крымский мост
Пограничники Незалежной не пропустили девушку в страну

Анастасии Ивлеевой запрещен въезд туда сроком на три года. Так ее наказали за посещения Крыма. Об этом сообщила сегодня Госпогранслужба Украины.

Стражи рубежей "продолжают работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, которые, в нарушение украинского законодательства, незаконно посещали "временно оккупированные территории Украины", записано на сайте ведомства.

По его данным, в прошлом году из-за посещения Крыма почти 1 тысяче 400 гражданам других государств было отказано во въезде. "Эта работа продолжается и дальше. Только с начала года 90 иностранцев получили запрет въезда за посещение оккупированных территорий", – отметили в Госпогранслужбе Украины. 

Российская видеоблогер и телеведущая прилетела в Киев из Минска. Во время прохождения пограничного контроля выяснилось, что в 2017 г. она была в Крыму. 

Ивлеева вела шоу "Орел и решка. Перезагрузка" на российском телеканале "Пятница!" и украинском "Интере". Она награждена первой российской премией в области веб-индустрии в номинации "Онлайн-персона года".

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей