Российскую телеведущую выгнали с Украины

Пограничники Незалежной не пропустили девушку в страну

Анастасии Ивлеевой запрещен въезд туда сроком на три года. Так ее наказали за посещения Крыма. Об этом сообщила сегодня Госпогранслужба Украины.

Стражи рубежей "продолжают работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, которые, в нарушение украинского законодательства, незаконно посещали "временно оккупированные территории Украины", записано на сайте ведомства.

По его данным, в прошлом году из-за посещения Крыма почти 1 тысяче 400 гражданам других государств было отказано во въезде. "Эта работа продолжается и дальше. Только с начала года 90 иностранцев получили запрет въезда за посещение оккупированных территорий", – отметили в Госпогранслужбе Украины.

Российская видеоблогер и телеведущая прилетела в Киев из Минска. Во время прохождения пограничного контроля выяснилось, что в 2017 г. она была в Крыму.

Ивлеева вела шоу "Орел и решка. Перезагрузка" на российском телеканале "Пятница!" и украинском "Интере". Она награждена первой российской премией в области веб-индустрии в номинации "Онлайн-персона года".