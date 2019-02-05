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Поезд рухнет на автомобильный Крымский мост

Фото: most.life
продолжениеНа Украине насчитали шесть угроз со стороны России
Арка уже накренилась

Стало понятно, почему железнодорожная часть Крымского моста проходит выше, чем параллельная ей автомобильная дорога через Керченский пролив. По задумке проектировщиков, это нужно для того, чтобы в случае ЧП поезд падал на соседнюю трассу. К такому выводу пришли украинские пользователи, посмотревшие свежий ролик очевидца, посетившего Керчь.

Несмотря на то что название ролика про заваливающуюся арку явно иронично, СМИ Незалежной уцепились за него как за достоверный факт. Следом появились и соответствующие комментарии.

"А чего ж/д дорога так высоко? Чтобы поезд на авто рухнул, если что?" – приводит "Обозреватель" мнение некой Роксоланы.

"Мост такой надежный, что ж/д часть никак не закончат", – цитирует издание другого пользователя.

При этом в статье напоминается, что опоры переправы установлены в мягком грунте. Поэтому российским властям придется вкладывать миллионы и миллионы в бесконечные ремонты. Но и то, дескать, не поможет – мост все равно скоро рухнет.

Чтобы не спорить, предлагаем вновь посмотреть ролик пользователя, из-за которого и разгорелся очередной спор.

Фоторепортаж
Добьют железная дорога и грузовики: Крымский мост рухнет зимой
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Николай ВИКТОРОВ
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