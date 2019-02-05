На Украине насчитали шесть угроз со стороны России

С математикой справился один из вождей Майдана, развязавший войну в Донбассе

Незалежной необходимо приготовиться как минимум к шести угрозам со стороны Российской Федерации. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. И на первое место он поставил "военную агрессию". Без нее сейчас в соборной не обходится ни одна речь украинских деятелей.

"Это не только истощение нашей страны вследствие постоянных военных провокаций на востоке, продолжение военной оккупации части Донбасса и Крыма. Это и масштабное развертывание военной инфраструктуры вдоль нашей границы с Россией, ориентация на ведение боевых действий на стратегическом украинском направлении для нескольких российских армий южного и западного военного округа",

– сказал "кровавый пастор" в интервью LIGA.net, не уточнив, какое там у Киева за стратегическое направление на севере страны.

Вторую угрозу пан Турчинов увидел в информационном поле. По его мнению, Москва пытается влиять на политический выбор украинцев с помощью "поддержки прямых и скрытых креатур РФ" в политике Незалежной.

Потом идет киберугроза, которую глава СНБО сравнил с военной. Украина, уверяет он, в данном вопросе усилила защиту страны.

Четвертую и пятую можно объединить в одну – экономическая и энергетическая опасность нависла над державой. Тут сплошной "ад": Россия блокирует транзит украинских товаров через свою территорию, закрыла свой рынок для продукции Незалежной, мешает нормальному функционированию портов на Азовском море и, конечно, строит в обход соборной свою трубу, тем самым ставя под удар работу отечественной ГТС.

Ну и напоследок отметил террористическую угрозу. По мнению пана Турчинова, Москва планирует засылать диверсионные группы и наемников, налаживает агентурную сеть, и все это для того, чтобы "посеять уныние, страх, дестабилизировать ситуацию внутри Украины". Однако украинские спецслужбы стоят начеку, резюмировал секретарь.

Бравый воин большой любитель нагнетать обстановку, поэтому периодически машет кулаком в сторону Кремля. Так, в декабре прошлого года он заявил о готовности Киева в случае угрозы в районе Азовской акватории уничтожить новыми отечественными ракетными комплексами "любой корабль" на расстоянии 300 км, "даже если он расположен в порту базирования", а также "любую переправу или мост, в том числе и тот, который очень разрекламирован".

