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На Украине открыли "ящик Пандоры"

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com
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В Киеве боятся последствий, к которым приведет увольнение чиновницы с американским гражданством

Глава МИД Незалежной Павел Климкин встал на защиту исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, которую обвинили в некомпетентности, после чего суд отстранил ее от работы. По его мнению, этот инцидент создает опасную ситуацию, а Супрун необходимо поддержать.

Климкин уверен, что Украина должна не думать об американском гражданстве Супрун, а учитывать объективные потребности населения и "взглянуть реальности в лицо". Министр иностранных дел посетовал на то, что его страна закрывается от внешнего мира.

"Вы же понимаете, что это решение в нашем не основывающемся на прецедентах праве открывает ящик Пандоры. Представьте, что сейчас начнется, если мы будем анализировать шаги и решения всех при исполнении обязанностей?"

– заявил Климкин на своей официальной странице в Facebook.

Накануне, как напоминает портал URA.RU, Окружной административный суд Киева усмотрел "очевидную противоправность" в том, что Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения "в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями". На это решение повлияло также двойное гражданство чиновницы, известной своими неоднозначными медицинскими советами и получившей прозвище "доктор Смерть".

В самом ведомстве заявили, что изучат постановление суда, а кабинет министров Украины готов его обжаловать.  

Полина ИВАНОВА
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