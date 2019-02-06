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"Сползающий" Крымский мост подвязали веревками

Фото: most.life
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Свежие фото со стройки в Керченском проливе поразили

Крымский мост стал настоящей головной болью для украинцев. Не проходит дня, чтобы жителям Незалежной не сообщили новые факты о грядущем или уже наступившем разрушении грандиозной российской переправы через Керченский пролив. Когда уцепиться не за что, публикуют просто фотографии моста в надежде, что пользователи сами "увидят" разрушения.

Впрочем, на этот раз "Обозреватель" просчитался. Читатели украинского издания честно пытались разглядеть на фото обвалы и трещины, но не смогли.

"Обозреватель, а где фотки падающей дороги вместе с мостом?" – написал разочарованный Andreevski Andrey.

"Я, конечно, стесняюсь спросить, обоз опять затрет комментарий, а где разрушения? И расползания... Кружком хотя бы обвели, что ли..." – попросил Бухгалтер Борис.

"Бухгалтер Борис, Ты чеее!?!?!? Не видишь, что ли, что мост белыми веревками подвязан, чтоб не разрушился!" – откровенно посмеялся Чечеткин Иван.

"...а сарай у соседа ну ни как не горит....! а фотки прекрасные!" – поделилась эмоциями Шмара Оксана.

Впрочем, кажется, и сами украинские СМИ начинают уставать от безосновательной антироссийской пропаганды. По крайней мере, в данной статье автор, описывая мост, взял слово "расползающийся" в кавычки.

Ранее издание рассказало про накренившиеся арки железнодорожной части Крымского моста, предположив, что теперь России придется потратить многие миллионы на исправление разрушений.

Фоторепортаж
Крымскому мосту установили все опоры
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Николай ВИКТОРОВ
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