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Найден виновник неприятностей с Крымским мостом

Фото: most.life
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От властей республики требуют срочно принять меры

Сползание грунта с насыпей вдоль единственной дороги, подводящей к Крымскому мосту, произошло из-за действий строителей. К такому выводу пришли украинские специалисты.

Издание "Обозреватель" даже называет конкретную организацию, по вине которой Крым может вновь оказаться без сухопутной переправы через Керченский пролив, – дескать, это ООО "Стройгазмонтаж".

Информацию тут же подхватили и другие украинские СМИ. Ссылаясь на данные некоего сообщества InformNapalm, они публикуют фотографии и даже официальные письма, которыми якобы обменивались республиканское и федеральное транспортные ведомства в РФ. В них говорится о возможном прекращении движения транспорта по автодороге. Причем утверждается, что оползни появились не из-за непогоды, а из-за халатности подрядчиков.

Кроме того, издание утверждает, что из-за проблем с насыпями "в очередной раз был отложен запуск железнодорожного сообщения" по Крымскому мосту, и напоминает, что украинские специалисты предупреждали о подобной опасности еще на начальном этапе строительства.

Между тем всего пару недель назад строители железнодорожной части Крымского моста отчитались об укладке первого километра путей со стороны Керчи и предположили, что поезда могут быть запущены раньше запланированного срока.

Возведение Крымского моста стартовало в феврале 2016 года. В мае 2018-го была досрочно введена в эксплуатацию автодорожная часть. Ранее предполагалось, что железнодорожная часть будет готова к концу 2019 года. 

Фоторепортаж
Добьют железная дорога и грузовики: Крымский мост рухнет зимой
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Николай ВИКТОРОВ
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