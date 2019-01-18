Поезда по транспортному переходу запустят раньше обещанного

Возведение железнодорожной магистрали, которая свяжет Крым с Кубанью, идет ударными темпами, поэтому в правительстве не исключают, что вторая очередь моста будет сдана в эксплуатацию с опережением графика. Радостное известие сегодня днем озвучил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.



На церемонии смычки нового железнодорожного тоннеля на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи чиновника спросили, можно ли ожидать сдачи магистрали раньше намеченного срока. Глава Минтранса ответил, что строители попытаются сделать все от них зависящее, чтобы добиться этого.

"Наши друзья-мостостроители и тоннельщики – люди очень сдержанные в своих оценках. И они научили меня подходить к этим вопросам примерно также. Мы делаем все возможное, чтобы ускорить проведение работ, если это возможно. Если условия будут позволять, то, несомненно, мы попробуем это сделать", – приводит слова министра агентство "Крыминформ".

Сегодня же инфоцентр "Крымский мост" сообщил об укладке первого километра железнодорожных путей по мосту со стороны Керчи. "Верхнее строение пути формируется на готовых участках с защитным слоем из дренирующего грунта. На сегодня выполнен первый километр рельсового пути главного хода, готово более 1,5 км станционных путей", – говорится в сообщении, которое приводит телеканал "360".

Длина железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи составляет 18 километров. Ветка свяжет транспортный переход с железнодорожной сетью на полуострове через станцию Багерово, которая будет реконструирована. Из-за сложного рельефа местности подход с крымской стороны включает 27 искусственных сооружений, в том числе мост, тоннель и пять путепроводов. В комплексе с трассой возводится 38 новых зданий и станция Керчь-Южная.

Со стороны Тамани железнодорожники с прошлого года ведут двухпутную дорогу длиной 40 километров. Степень готовности искусственных сооружений железнодорожного подхода, включая мосты и путепроводы, составляет от 95 до 100%.

По словам председателя совета директоров ведущей стройку компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, для того, чтобы мост заработал в полную силу, задействованы свыше 6,5 тыс. человек и более 500 единиц техники, передает Ura.ru.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. В мае прошлого года была введена в эксплуатацию автодорожная часть. Официально установленная дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту - декабрь 2019 года. Железная дорога после окончания строительства будет способна обслуживать до 47 пар поездов в сутки.