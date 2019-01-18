Донбасс провозгласил новую объединенную Русь

В качестве отправной точки названа "Русская весна" в Крыму

В настоящее время Русь находится на этапе нового объединения. Об этом сегодня заявил глава ДНР Денис Пушилин на митинге в Симферополе, где проходят торжества по случаю 365-й годовщины Переяславской рады – воссоединения Украины с Россией.

"Считаю, что именно с Крыма в 2014 году началось новое объединение Руси. И я благодарен за поддержку, которая оказывается нам с самого первого дня", – цитирует РИА "Новости" представителя Донецка.

Глава народной республики считает, что сегодня вопрос объединения является не менее актуальным, чем 365 лет назад.

"Когда русский народ объединяется, то сильнее его в мире нет. И этот процесс начался. С честью и достоинством перенесем все испытания", – отметил Пушилин.

Коренной крымчанин, депутат Госдумы Андрей Козенко поддержал донецкого гостя, подчеркнув, что Крым стал частью России.

"Уверен, что этому последуют наши братские республики. Нам искреннее хотелось бы, чтобы эта интеграция постепенно шла и мы бы двигались к нашему объединению, подавая пример областям Украины, которые сегодня находятся под гнетом власти украинских националистов", – сказал он.

Позже в пятницу было подписано межпарламентское соглашение о сотрудничестве Донецкой и Луганской народных республик с Республикой Крым. Таким образом, крымский регион стал первым в РФ, подписавшим соглашение с ДНР и ЛНР. По мнению Пушилина, "профильные комитеты будут прорабатывать те вехи, которые являются пробелами и при нынешнем взаимодействии мешают", также это положительно скажется на бизнесе и экономике в целом.

Что касается экономического сотрудничества, по его словам, оно коснется поставок стройматериалов из Донбасса, а порты полуострова послужат транзитом для доставки донецкого угля иностранным потребителям, пишет "Крыминформ".

"Поставки, учитывая, что Крым сейчас – это большая стройка, то, конечно же, это цемент и другие стройматериалы. Это возможность транзита угля. Это сейчас прорабатывается на разных уровнях", – подчеркнул глава ДНР.



Напомним, 18 января 1654 г. в Переяславе запорожское казачество во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняло решение о вхождении части территории современной Украины в состав России.

