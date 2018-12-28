Одно неверное решение поставило крест на судьбе главы Незалежной

Петр Порошенко изначально избрал неверную стратегию, сделав ставку лишь на часть своих избирателей и полностью проигнорировав нужды и желания другой части страны. Такую оценку президента страны дал депутат Верховной рады Михаил Добкин.



"Он сделал одну ошибку, но такую фатальную для себя, что она привела к тем результатам, которые сейчас есть. Избравшись на всей территории Украины, он так и не стал президентом для всех украинцев, он стал президентом лишь для той части населения, которая была для него главенствующей... он избрал для себя точку зрения – работать лишь на одну часть населения", – заявил парламентарий в эфире телеканала "Наш".

По его словам, раньше территория Украины идеологически делилась примерно пополам – Восток выступал за интеграцию с Россией, Запад – за сближение с Европой и США. Но после того как Киев потерял контроль над Крымом и Донбассом, прозападного электората стало больше. Это и предопределило победу команды Порошенко.

Со временем электорат Порошенко начал сокращаться по разным причинам. Люди были недовольны как невыполненными предвыборными обещаниями, так и ухудшающимися условиями жизни, повышением тарифов и промахами во внешней политике.

От главы государства отворачивались даже его ярые сторонники, которым он пытался угодить. В результате это привело к тому, что поддержка со стороны населения упала до микроскопического уровня. В президентском лагере остались лишь радикальные националисты.

"В итоге он остался с маргинальной частью общества. Той частью населения, которую можно завести, просто сказав "Россия". От одного этого слова их начинает дергать, и они готовы бежать за кем угодно, кто просто будет против России. Он скатился в маргинальную нишу", – заключил народный депутат.

Парламентская оппозиция не в первый раз жестко критикует президента. Ранее депутат Евгений Мураев заявил о том, что Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий и ряд других украинских политиков служат не украинскому народу, а властям США.

"Что требует постоянно Порошенко на основе: новых санкций – раз, отмены строительства "Северного потока – 2" – два. К сожалению, Порошенко, Турчинов, Парубий, Пашинский... не действуют в интересах Украины, они действуют в интересах Соединенных Штатов – такая себе пятая колонна и рука Вашингтона", – приводит слова политика телеканал "Наш".