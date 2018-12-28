Порошенко устроил показуху с контролем за связями чиновников

Глава Незалежной прикрыл свою голову от своих же указов

Результаты проверки государственных служащих Украины на наличие у них родственников в России являются секретной информацией и разглашению не подлежат. Об этом заявили в Службе безопасности Украины.

В ведомстве сослались на обязательство охранять личные данные граждан, поэтому отказались держать прессу в курсе расследования, инициированного президентом страны Петром Порошенко.

"Детальные сведения об отмеченном комплексе мероприятий являются информацией с ограниченным доступом, которая не подлежит разглашению, и согласно п. 2 ч. 1 ст. 22 закона "О доступе к публичной информации" не предоставляется на запросы, как и копии документов, где она отражена", – публикуют "Украинские новости" ответ СБУ.

Однако при более детальном изучении ситуации складывается стойкое впечатление, что гарант конституции Незалежной просто подстраховал себя от неприятностей, связанных с его же проверкой. Как писало "Утро", в середине декабря Порошенко в ходе пресс-конференции заявил, что ряды силовиков и чиновников высшего звена должны быть проверены на наличие родственников-россиян. Президент сообщил, что дал соответствующее поручение СБУ, и предупредил, что к неблагонадежным личностям может быть применена кара вплоть до увольнения.

Между тем у самого Порошенко связи с Россией очень даже короткие. К примеру, его сын Алексей женат на петербурженке Юлии Алихановой – по крайней мере, до бракосочетания и смены фамилии у нее точно был российский паспорт. Ее родители так и живут в Санкт-Петербурге, Порошенко до 2014 г. у них бывал. А тетя и дядя Юлии – жители Крыма, и не скрывают, что на референдуме в 2014 г. голосовали за воссоединение с Россией.

Да и у других высших чинов Незалежной есть родственные связи с Россией. Глава МИД Украины Павел Климкин родился в Курске, учился в Москве – везде остались близкие и друзья. Министр энергетики Украины Игорь Насалик женат на россиянке. Руководитель Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей по сей день владеет недвижимостью в Крыму.

Понятно, что афишировать эти и другие данные не в интересах Киева. Для исполнения опрометчиво данного распоряжения Порошенко хватит и более мелких голов. А про остальных – молчок, секретные данные.