Известий о Горбенко нет уже пятые сутки

Министерство иностранных дел России изучает обстоятельства, при которых на Украине бесследно исчез капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"МИД РФ и посольство России на Украине занимаются выяснением всех обстоятельств данной ситуации", – заявила дипломат на брифинге в Москве в четверг, 31 января, передает ТАСС.

Горбенко пропал в субботу, 26 января. С того времени его никто не видел, и он сам не выходил на связь. Его адвокаты полагают, что тут не обошлось без Службы безопасности Украины.

"Подобное задержание уже имело место в апреле 2018-го. Тогда капитана попросту выкрали с борта арестованного судна и почти целый день удерживали в стенах СБУ. Ни родственники, ни адвокаты о месте и причинах его пребывания извещены не были", – приводит "Царьград" слова защитника Максима Могильницкого.

Вот только тогда о местонахождении Горбенко стало известно спустя пять часов. Сейчас прошло 5 суток, а сведений о нем нет. При этом полиция Мелитополя по какой-то причине возбудила в связи с этим дело не об исчезновении человека, а об умышленном убийстве. Были ли действительно найдены следы соответствующего преступления или это такой психологический ход – сказать сложно.

Между тем на пятницу, 1 февраля, в Оболонском районном суде Киева запланировано заседание по делу Горбенко. Если он туда не явится, но потом найдется живым-здоровым, ему смогут инкриминировать попытку скрыться от суда и арестовать. Возможно, именно эту цель преследуют похитители.

Второй вариант – на Горбенко давят, чтобы он признал себя виновным в "причинении вреда Украине".

Но оба эти предположения – оптимистичные. В третий вариант – что капитана схватили члены радикальных организаций или что агенты СБУ перешли от психологического воздействия к физическому – пока никто верить не хочет.

Керченское рыболовецкое судно "Норд" было захвачено украинскими силовиками в Азовском море в марте 2018 года. Экипаж обвинили в незаконном промысле и нарушении порядка въезда в страну. У моряков отобрали российские паспорта и держали на территории Незалежной 7 месяцев, пока не обменяли на украинских браконьеров. При этом капитана оставили на Украине до суда.