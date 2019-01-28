Киев готовит из капитана "Норда" сакральную жертву

Украинские силовики работают в угоду одному кандидату в президенты Незалежной

Пропавший в минувшую субботу, 26 января, капитан керченского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко может быть использован в качестве сакральной жертвы в интересах одного из претендентов на высший пост в стране. Так прокомментировала глава одесской партии "Русь" Алена Боева сегодняшнюю информацию адвоката россиянина Максима Могильницкого об исчезновении на просторах Украины его подзащитного.

По ее словам, ныне перед президентскими выборами, которые должны состояться 31 марта, ситуация в Незалежной накалена до предела.

"Сейчас идет передел сфер влияния, идет президентская гонка, СБУ, естественно, в этих избирательных процессах занимает ту или иную позицию",

– сказала она "Царьграду", заметив, что не удивится, если украинские силовики сделают из капитана сакральную жертву.

"Наблюдая за политикой, которая ведется на Украине, можно констатировать, что все может быть. Они (силовики) продолжают манипулировать сознанием граждан. Поэтому я не удивлюсь ничему. К тому же СБУ фактически подчиняется президенту",

– подчеркнула Боева.

При этом руководитель "Руси" считает, что нельзя сейчас делать скоропалительных выводов и "гадать на кофейной гуще", нужно дождаться 1 февраля, когда должно состояться перенесенное заседание суда. Если Горбенко на него не явится, тогда "надо точно пугаться", предложила она.

Ранее в понедельник адвокат Могильницкий написал в Сети, что уже третий день на связь не выходит его подопечный. Защитник напомнил, что в прошлом апреле уже была похожая история с капитаном – тогда сотрудники Службы безопасности Украины просто силой вытащили капитана "Норда" " непосредственно с борта судна".

Информацию о пропаже супруга подтвердила позднее РЕН ТВ Мария Горбенко.

"Я вообще ничего не знаю. Переживаю, конечно, жду постоянно на телефоне",

– сказала она телекомпании.

Как напоминает "360", на задержанном в марте 2018 г. судне "Норд" находились 10 человек, двоим из которых в апреле удалось вырваться на родину через Белоруссию. Еще семерых обменяли на такое же количество украинцев осенью.

Меньше всего повезло капитану – ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Горбенко грозит до 5 лет лишения свободы по данной статье.

