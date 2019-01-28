Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Донбасс утихомирил Сайдика: Минску альтернативы нет

Фото: www.globallookpress.com
Донецк указал австрийскому дипломату, что все вопросы по конфликту, нужно согласовывать с ДНР и ЛНР

В Донбассе резко раскритиковали заявления спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика о некоей новой инициативе по урегулированию ситуации в шахтерском регионе. В Донецке назвали "план" австрийца неприемлемым и подрывающим выполнение минских соглашений. Об этом сообщила сегодня глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Напомним, 24 января в интервью газете Kleine Zeitung Сайдик поведал, что "вместе с другими ведущими дипломатами ОБСЕ он разработал мирный план, позволяющий вывести из тупика, в котором находятся переговоры в Минске". В частности, иностранные деятели предполагают ввод в Донбасс совместной миссии ООН и ОБСЕ, которая должна действовать под общим руководством во главе со специальным представителем. План должен быть одобрен "нормандской четверкой" – РФ, Францией, Германией и Украиной.

"Считаем категорически неприемлемой любую деятельность по подрыву реализации подписанных в Минске документов, в которых закреплен единственный и безальтернативный план мирного урегулирования конфликта в Донбассе",

цитирует ДАН заявление Никоноровой, распространенное министерством.

По мнению полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, признания Сайдика о новом плане по Донбассу противоречит минским соглашениям.

"Под комплексом мер стоит в том числе подпись представителя ОБСЕ, что делает документ обязательным к исполнению данной международной организацией", – заметила она.

Никонорова подчеркнула, что все аспекты мирного урегулирования, согласно комплексу мер, необходимо согласовывать с ДНР и ЛНР.

"Призываем господина Сайдика не ставить под угрозу свою профессиональную репутацию, сводя на нет все усилия сторон по реализации минских соглашений",

– резюмировала полпред ДНР.

В Москве инициативу австрийца оценили как пустышку. По словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, "даже самому господину Сайдику" непонятна, "в чем политическая и содержательная ценность" предложенного им документа.

"С одной стороны, он говорит, что для реализации его инициатив нужно решение стран "нормандской четверки", одобренное парламентами, а через несколько фраз уточняет, что от представителей "нормандской четверки" "официальной реакции нет, но она и не нужна". Согласитесь, это довольно небанальное для дипломата условие, которое делает невозможным серьезное обсуждение",

сказал ТАСС российский эксперт.

Чеснаков предположил, что Сайдик просто устал и дабы не выглядеть столь беспомощно "решил под конец карьеры предложить хоть что-нибудь", однако "получилась какая-то пустышка".

Он считает, что необходимо выполнить все пункты минских договоренностей, а ОБСЕ, наконец, дать четкие оценки действиям украинской стороны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Репетиция в Венесуэле: США готовятся к развалу России

События в Южной Америке показывают, что Вашингтон не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей главной цели

Доллар стремительно вырастет

Курс российской валюты опустится уже на этой неделе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей