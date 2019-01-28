Донецк указал австрийскому дипломату, что все вопросы по конфликту, нужно согласовывать с ДНР и ЛНР

В Донбассе резко раскритиковали заявления спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика о некоей новой инициативе по урегулированию ситуации в шахтерском регионе. В Донецке назвали "план" австрийца неприемлемым и подрывающим выполнение минских соглашений. Об этом сообщила сегодня глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Напомним, 24 января в интервью газете Kleine Zeitung Сайдик поведал, что "вместе с другими ведущими дипломатами ОБСЕ он разработал мирный план, позволяющий вывести из тупика, в котором находятся переговоры в Минске". В частности, иностранные деятели предполагают ввод в Донбасс совместной миссии ООН и ОБСЕ, которая должна действовать под общим руководством во главе со специальным представителем. План должен быть одобрен "нормандской четверкой" – РФ, Францией, Германией и Украиной.

"Считаем категорически неприемлемой любую деятельность по подрыву реализации подписанных в Минске документов, в которых закреплен единственный и безальтернативный план мирного урегулирования конфликта в Донбассе",

– цитирует ДАН заявление Никоноровой, распространенное министерством.

По мнению полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, признания Сайдика о новом плане по Донбассу противоречит минским соглашениям.

"Под комплексом мер стоит в том числе подпись представителя ОБСЕ, что делает документ обязательным к исполнению данной международной организацией", – заметила она.

Никонорова подчеркнула, что все аспекты мирного урегулирования, согласно комплексу мер, необходимо согласовывать с ДНР и ЛНР.

"Призываем господина Сайдика не ставить под угрозу свою профессиональную репутацию, сводя на нет все усилия сторон по реализации минских соглашений",

– резюмировала полпред ДНР.

В Москве инициативу австрийца оценили как пустышку. По словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, "даже самому господину Сайдику" непонятна, "в чем политическая и содержательная ценность" предложенного им документа.

"С одной стороны, он говорит, что для реализации его инициатив нужно решение стран "нормандской четверки", одобренное парламентами, а через несколько фраз уточняет, что от представителей "нормандской четверки" "официальной реакции нет, но она и не нужна". Согласитесь, это довольно небанальное для дипломата условие, которое делает невозможным серьезное обсуждение",

– сказал ТАСС российский эксперт.

Чеснаков предположил, что Сайдик просто устал и дабы не выглядеть столь беспомощно "решил под конец карьеры предложить хоть что-нибудь", однако "получилась какая-то пустышка".

Он считает, что необходимо выполнить все пункты минских договоренностей, а ОБСЕ, наконец, дать четкие оценки действиям украинской стороны.

