Новый президент РФ отдаст Крым Украине

В Киеве размечтались о скорой смене власти в Кремле

Украинцы спят и видят, что Россией будет править другой человек, который рухнет перед ними на колени и будет умолять забрать Крымский полуостров обратно. Сокровенным со своими читателями поделилась главный редактор газеты "День" Лариса Ившина, жена известного украинского политика Евгения Марчука.



"По большому счету, диалог возможен после покаяния… Если следующий президент России с первым визитом встанет на колени в Киеве, Донецке, Симферополе… Но к этому должна подойти сама российская внутренняя ситуация, чтобы раскаяние перестало быть слабостью. Чтобы невозможным стало возвеличивание Сталина, забвение ГУЛАГа", – заявила Ившина, отвечая на вопросы читателей.

Украинские деятели любят предаваться сладким грезам: о покаянии россиян перед украинцами в свое время мечтал бывший президент Незалежной Виктор Ющенко. Пребывание в мире иллюзий мешает жителям соседней республики засучить рукава и взяться за восстановление страны, отмечает "Свободная пресса".

Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, историк и политолог Богдан Безпалько назвал заявления Ившиной "маниловщиной", напомнив, что автор "Мертвых душ" Николай Гоголь – "тоже уроженец Малороссии".

"Его (Манилова) проекты, как мы помним, начинались и заканчивались только словами. Здесь смысл тот же: стрясем вот сейчас с "москалей" компенсацию, и заживем", – указал эксперт.

По его словам, после распада СССР "в украинцах воспитывали самые худшие черты". Это делалось для того, "чтобы оторвать Украину от России". Сейчас у Незалежной есть навязанная ей "стратегия и национальная идея".

"Главная задача нынешних украинских идеологов… это сменить историческую память. Сменить идентичность. И в данной ситуации все то, что объединяло нас всех вместе, все, что давало нам возможность быть вместе и играть в истории очень большую роль, сейчас тщательно выхолащивается. Тщательно вырезается. А в случае с Одессой так даже и выжигается… Из жителей Украины стремятся создать "нового" человека… И люди, которые вырастут на всех этих событиях, на переписанных учебниках истории, на лозунгах, они уже будут относиться к нашему общему прошлому и к нам совершенно по-другому",

– предупредил Безпалько. По мнению политолога, все русское становится объектом атаки даже в дружественной на первый взгляд Белоруссии. Этому нужно, по его словам, противопоставить рост русского национального сознания.

"По сравнению с другими постсоветскими странами у России нет понимания того, как ей двигаться в будущее. Мы двигаемся по инерции с той идеологией, с той формой межнациональных отношений, которые существовали еще в Советском Союзе. И это может привести к тем же результатам, которые мы наблюдали в 1990−1991 гг. в отношении СССР. Потому что у нас, в России, прощается любое национальное сознание, кроме русского… Сейчас, я думаю, самое главное для России, это осознание себя", – констатировал специалист.