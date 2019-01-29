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"Грязные танцы": на Украине вспыхнул нацистский скандал

Фото: www.globallookpress.com
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Вечеринка в немецкой форме возмутила граждан

Украинская пивная компания с нечеловеческим размахом отпраздновала день рождения фирмы – на корпоративе сотрудники веселились в форме СС (запрещенной в России символикой). 

Ролик с веселой вечеринки был опубликован в соцсетях. Многих комментаторов возмутило увиденное. "Свиньи!!!(((((", "Нужно выложить под заголовком "Моральная деградация". С призывом не покупать их продукцию", "Мне стыдно за них", "Пир во время чумы!!!", "Форма-то, поди, дедовская? Сохранил, уберег", – написали возмущенные интернет-пользователи.

Однако нашлись и такие, кто уверен, что в таких "грязных танцах" нет ничего предосудительного, и не понимают, из-за чего вспыхнул скандал, отмечает телеканал "Царьград"

Валентина МАЙОРОВА
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