Оказалось, не дурак: Кличко сбежал в больницу от Порошенко

Названа причина экстренной госпитализации градоначальника столицы Украины Виталия Кличко

Автор великих цитат, мэр Киева Виталий Кличко сбежал в австрийскую больницу для того, чтобы не присутствовать на выступлении президента Петра Порошенко в Международном выставочном центре. Глава украинской столицы не хочет поддерживать нынешнего лидера, который, по слухам, должен на мероприятии заявить о выдвижении на второй срок.

Новость о том, что Кличко внезапно госпитализировали, появилась в СМИ в ночь на 29 января. После пресс-служба политика и спортсмена заявила, что тот лег на обследование из-за проблем со спиной. Не все жители Незалежной поверили в это и посчитали болезнь мэра постановкой. Некоторые из них даже восхитились находчивостью.

"Кто говорит, что он дурак, красиво отмазался от Петра… А Грося (вероятно, имеется в виду украинский премьер Владимир Гройсман. – Прим. ФАН) попал", – написал пользователь с ником zp.ua, назвавший настоящую "причину" госпитализации Кличко в Австрии",

– цитирует ФАН выдержки из сообщения пользователя Сети.

Удивительно, но еще несколько дней назад Виталий Кличко прекрасно себя чувствовал и угощался на деловом завтраке Всемирного экономического форума в Давосе. Тогда он внимал выступающему на трибуне Порошенко, сидя около давящейся йогуртом Юлии Тимошенко.