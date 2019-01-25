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Аппетит разыгрался: Тимошенко давилась йогуртом во время выступления Порошенко

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Фото: Утро.ру
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Соперники на предстоящих выборах проигнорировали друг друга

На "украинском завтраке" на Всемирном экономическом форуме в Давосе столкнулись действующий президент Украины и выдвинувшая свою кандидатуру на пост главы государства Юлия Тимошенко.

Стороны обменялись любезностями: Петр Алексеевич сравнил Юлию Владимировну с лидером Венесуэлы, напомнив о ее "популистских обещаниях". Кандидат с косой, в свою очередь, припомнила Порошенко те обещания, которые он не выполнил, отмечает znaj.ua.

Присутствовал на завтраке и еще один кандидат в президенты Незалежной Анатолий Гриценко. По словам очевидцев, трое политиков демонстративно не замечали другу друга. Порошенко опоздал на час и сразу же пошел выступать, во время его речи Тимошенко принялась есть йогурт.

Гриценко в это время высматривал что-то в своем телефоне, а когда зал после выступления Порошенко взорвался аплодисментами, конкуренты не соизволили похлопать ему. В итоге действующий президент не стал садиться за стол со своими соперниками – место Порошенко за столиком с удовольствием занял мэр Киева Виталий Кличко.

Валентина МАЙОРОВА
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