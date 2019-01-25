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Порошенко пойдет в президенты в одиночестве

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Украинского лидера не поддержала ни одна партия

Действующий глава Украины все-таки решил отнести документы в Центральную избирательную комиссию страны для регистрации кандидатом в президенты. О своем выдвижении он официально объявит 29 января и в этот же день сдаст все необходимые бумаги в ЦИК.

О грядущем выдвижении Петра Порошенко сообщила газета "Украинская правда" со ссылкой на свои источники. Мероприятие состоится в Международном выставочном центре в Киеве. На нем, как ожидается, будут присутствовать депутаты Верховной рады от пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко" (БПП), а также члены правительства, представляющие эту политическую силу, в том числе премьер-министр Владимир Гройсман. К ним примкнет мэр Киева Виталий Кличко.

Между тем украинская пресса подчеркивает, что собрание в честь выдвижения Порошенко кандидатом в президенты не будет считаться съездом партии: глава государства пойдет на выборы как самовыдвиженец. Причину такого решения в БПП не озвучивают, но вероятно, что партийцы опасаются, что оглушительный провал Порошенко на выборах может негативно повлиять на репутацию партии, если они официального его поддержит.

В Центральной избирательной комиссии Украины сообщили, что на данный момент документы для участия в выборах подали уже 35 человек. Из них официальную регистрацию прошли пока только 13 кандидатов.

Сегодня документы в ЦИК принес шоумен Владимир Зеленский, который, согласно данным соцопросов, является реальным претендентом на выход во второй тур. Он представил собравшимся у здания ЦИК свою политическую программу "Страна мечты". В ней он пообещал, что его основной задачей на первых порах в случае избрания на пост президента станет борьба с коррупцией и прекращение войны в Донбассе.

Предвыборная кампания на Украине стартовала 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента. Прием документов от желающих побороться за пост главы государства продлится до 8 февраля.

Очередные президентские выборы в стране пройдут 31 марта. Лидером президентского рейтинга на протяжении последних месяцев остается глава партии "Отечество", экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Она уже прошла процедуру регистрации в качестве кандидата для участия в выборах.

Андрей ФИЛАТОВ
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