Раскольник Филарет благословил Тимошенко на президентство

Газовая принцесса обещает привести Незалежную в ЕС и НАТО немедленно

Этот день настал – главная конкурентка и оппонентка действующего президента Украины Петра Порошенко лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сегодня объявила о выдвижении своей кандидатуры на высший пост страны. Состоялось это на так называемом Форуме единения, посвященного 100-летию украинской Соборности в Киеве, плавно перетекшего в съезд партии.

Открыл мероприятие главный местный раскольник, который называет себя не иначе как Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Он призвал помолиться Господу, чтобы он благословил съезд, который "будет служить интересам украинского государства и народа", сообщает сайт партии, ведший прямую трансляцию. Также Филарет отметил, что "украинское государство может существовать только тогда, когда мы едины", а слабостью государства назвал то, что украинцы "часто разъединяются".

Потом больше часа вещала лидер партии. Она обещала кардинально поменять Украину "во всех ее сферах на основе проектов, которые разработали мы, украинцы, креативный класс нашей нации".

В документе пять основных пунктов: новая стратегия мира и безопасности, новая Конституция, которая будет создавать основы для возрождения соборной, новая экономическая стратегия, новая социальная доктрина, "которая даст людям ощущение счастья жизни на Украине и новая молодежная политика".

Конечно, не обошлось без упоминания России, ее "агрессии", которая исключительно как заноза застряла в головах постмайданных вождей и навязанная народу Донбасса и Крыма.

"Кремль заинтересован в том, чтобы на Украине были разруха и хаос, коррупция и бедность – одним словом, разрушение! И сегодняшняя украинская власть все для этого делает... Поэтому именно действующая власть сегодня – рука Кремля и слуга Москвы. "Рука Кремля" – главная спецтехнология власти против непокорных на этих выборах. Даже демократические силы, которые не с властью, – "рука Кремля", – заявила кандидатша.

Пани Тимошенко сказала, что после того, как займет президентское кресло, не потратит ни минуты времени на преобразование страны и первым делом приведет Незалежную в Евросоюз и НАТО. Лидер партии сравнила себя с русской княгиней Ольгой и британской "железной леди".

"Одним из наиболее эффективных "главнокомандующих" в истории Украины была княгиня Ольга – за все время ее правления Киевская Русь не потеряла ни одного миллиметра территории, а только прирастала новыми землями. Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, которую я имела честь знать лично, во время известной Фолклендской войны в 1982 г. продемонстрировала в десять раз больше благоразумия, мудрости и настоящего государственного мужества, чем вся мужская когорта английской политики и министерство обороны вместе взятые", – напомнила пани Тимошенко.

Как и Филарет, она неоднократно говорила о единстве нации, страны – от Донбасса до Крыма. Ближе к концу пламенной речи попросила присутствующих встать и дружно взяться за руки, демонстрируя единство. Соратники с просветленными лицами и слезами в глазах стоя дослушивали лозунги Юлии Владимировны: "Я иду в президенты, я иду побеждать, мы с вами, украинцы, наилучшие!" Главное слово газовой принцессы "верю" она повторила еще раз пятьдесят, в том числе в "украинский Донбасс" и "украинский Крым". Ну и раза два прокричала бандеровский националистический лозунг.

По мнению политолога Руслана Бортника, откровенная публичная демонстрация поддержки Филаретом Тимошенко разрывает попытки использовать Порошенко темы так называемой новой украинской церкви, которая создавалась не без участия самого раскольника, в качестве своей предвыборной стратегии. Эксперт считает, что теперь томос Юлии Владимировне и Петру Алексеевичу придется делить на двоих.





"Все мы видим, что Филарет демонстрирует огромное недовольство подчинением ПЦУ Константинопольскому патриархату, ему не нравится ни название, ни статус новосозданной церкви. Возможно, Тимошенко способна перехватить этот тренд. На фоне того, что Порошенко за церковную независимость, Тимошенко будет бороться за создание действительно автокефальной поместной церкви. Вот на этой теме она уже может идти общаться с религиозными людьми, со сторонниками прежде всего УПЦ КП", – выдвинул свою версию в комментарии украинским "Вестям" Бортник.

И, вероятно, он близок к правде, поскольку в конце своего выступления пани Тимошенко отдельно благодарила за томос Филарета и подчеркнула, что собирается помогать ему строить новую церковь и "настоящую украинскую патриархию".

Что ж, теперь слово за хозяином "Рошена", который мотается по украинским весям с молодым ставленником Константинополя, так называемым главой ПЦУ Епифанием с томос-туром.

