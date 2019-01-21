Патриарх Иерусалима выгнал Порошенко: изыди

Израильский вояж лидера Незалежной закончился фиаско

​Президент Украины Петр Порошенко не смог встретиться с патриархом Иерусалимским Феофилом III в рамках своего двухдневного визита в Израиль. В качестве предлога называется недомогание главы православной церкви Иерусалима и всея Палестины и т.д.

По мнению украинского политолога Владимира Воли, такой кульбит в заранее согласованной встрече стал бумерангом Петру Алексеевичу за его "томос-тур" и кампании против главного оппонента президента, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, затеянной пиарщиками хозяина "Рошена".

"На состояние здоровья можно списать многое. Но при желании, состояние здоровья не мешает дать согласие на аудиенцию хотя бы на 5 минут. Да, это (третий президент Украины Виктор) Ющенко говорил, что Тимошенко просила не давать томос, и Иерусалимский патриарх обозвал того лжецом. Но Ющенко вместе с Порошенко, часть пропагандистской машины президента Порошенко. Иерусалимский патриарх – распорядитель Храма Гроба Господня. Интересно, Порошенко посетил этот храм?" – написал сегодня эксперт на своей странице в Facebook.

В начале января главный украинский пчеловод-любитель пан Ющенко заявил, что в годы его президентства процессу предоставления томоса об автокефалии раскольникам препятствовала занимавшая тогда пост главы кабмина Юлия Владимировна. По его утверждению, когда он общался с Феофилом III, тот убеждал, что создание Украинской поместной церкви является "политическим вопросом". По словам пана Ющенко, перед этим разговором тема автокефалии обсуждалась с патриархом Иерусалимским. Но премьер Тимошенко говорила ему, чтобы "он не торопился", рассказывал телеканалу "Прямой" Виктор Андреевич.

Пресс-служба газовой принцессы обратилась к Феофилу III за разъяснениями по данному вопросу.

"Это чушь. Я не имею к этому никакого отношения. Это очень странно. Я опровергаю это. Мы никогда не обсуждали с ней эти вещи. Это полная ложь. Это ложь, распространенная с использованием моего имени. Те, кто за этим стоят, играют в политические игры ради достижения собственных целей", – возмущался патриарх.

Более того, он назвал Ющенко брехуном, то бишь лжецом и добавил, что тот "должен уважать мой статус и то, что я пригласил его в патриархат".

Как пишет издание "Новости Израиля", в связи с решением Константинопольского патриархата, которому формально подчиняется Феофил III, о создании в Незалежной новой церкви, Иерусалимский патриарх попал в крайне сложное положение. РПЦ не признала автокефалию для раскольников и разорвала отношения с Константинополем.

Между тем, греческий патриархат в Иерусалиме зависит не только от многочисленных паломников из России, но и от пожертвований православных меценатов. Издание со ссылкой на посольство РФ замечает, что накануне визита Петра Алексеевича Феофила III посетила большая российская делегация. На встрече якобы обсуждался предстоящий визит лидера соборной, при этом непризнанную Москвой ПЦУ называли "политическим проектом Киева и США".

И вот сегодня патриарх занемог, а пан Порошенко отправился к Стене плача.