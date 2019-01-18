ПЦУ взбунтовалась: мы не подчиняемся Константинополю

Новая церковь Незалежной уверена в своей незалежности

Созданная в Стамбуле Православная церковь Украины не подчиняется Константинопольскому патриархату. Об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, которому в Турции был дарован титул "митрополита Киевского и всея Украины".

"Наши противники говорят о том, что мы не имеем настоящей автокефалии, мы подчинены Константинополю. Это неправда", – сказал Епифаний во время открытия памятника митрополиту Василию Липкивскому в Черкассах. На церемонии также присутствовал украинский президент Петр Порошенко, который сейчас мотается по соборной в рамках "томос-тура".

По словам митрополита, врученный на Фанаре документ "четко показывает", что ПЦУ является "независимой автокефальной святейшей церковью Украины".

"Мы занимаем почетное 15-е место среди других поместных православных церквей", – цитирует "Укринформ" нового старого раскольника в пятницу, 18 января.

Он надеется, что в скором времени ПЦУ получит признание от других церквей.

Однако согласно тексту томоса, обнародованного в начале недели на сайте Константинопольского патриархата, ПЦУ все "значительные вопросы" обязана решать через Стамбул, она не может создавать свои структуры за пределами Незалежной и самостоятельно производить миро для богослужений. Также Константинополь сохраняет в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на территории Украины.

Выданную Варфоломеем в декабре прошлого года автокефалию украинским раскольникам в РПЦ назвали "пустышкой". Каноническая Украинская православная церковь сейчас пытается защитить свои приходы, которые активно атакуют ура-патриоты, особенно на западе страны, чтобы через колено местных прихожан уламывать переходить в фальшивую церковную структуру.

