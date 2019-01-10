Новой структуры не оказалось в списке автокефальных церквей

Президенту Петру Порошенко рано открывать шампанское и праздновать присвоение украинской церкви самоуправляемого статуса. Пока что Вселенский патриархат не включил новообразованную Православную церковь Украины (ПЦУ) в число официально признанных автокефалий.



На данный момент на сайте патриархата в списке автокефальных церквей не значится ПЦУ. В разделе "Патриархаты и автокефальные церкви" фигурируют лишь церковные организации Сербии, Болгарии, Грузии, Кипра, Чехии и Словакии, Албании, Польши, Румынии и России.

В канцелярии вселенского патриарха не дают никаких пояснений на этот счет. Поэтому доподлинно неизвестно, связано ли отсутствие Украины в списке автокефальных церквей с технической задержкой или же на то есть более веские причины.

В ноябре на Украине прошел объединительный собор православных церквей, на котором их представители договорились о создании единой независимой церковной организации. Решение было поддержано Вселенским патриархатом в Константинополе, Москва его не признала.

Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ 5 января. На следующий день состоялась передача указа предстоятелю ПЦУ Епифанию. Однако затем документ вновь пришлось вернуть в Стамбул: на копии томоса, привезенной на Украину, отсутствовали подписи всех членов Синода Вселенского патриархата. После того как 9 января документ подписали все церковные сановники, его вновь отправили в Киев.

Между тем на Украине президента Петра Порошенко осудили за незаконное присвоение звания героя страны бывшему главе Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету (Денисенко), который принимал активное участие в создании единой ПЦУ.

Указ о присвоении звания был подписан главой государства накануне. На сайте Порошенко отмечалось, что Филарет удостоен награды "за выдающуюся роль в становлении независимой церкви Украины, деятельность, направленную на возрождение духовности украинского народа, подъем авторитета православия, утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия".

Однако бывший начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что по закону глава государства не может сам принимать такие решения. Президенту нужно получить представление соответствующих органов и наградной лист установленного образца. Помимо этого, кандидатов на звание Героя Украины выдвигают по месту их работы, сообщает "Страна.ua".