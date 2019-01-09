Томос для Украины оформили окончательно

Документ подписан в Стамбуле

Члены Синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии украинской церкви. Об этом сообщает ТСН в среду, 9 января.

Теперь документ считается оформленным полностью. В ближайшие дни он будет доставлен в Киев.

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Официальная церемония вручения томоса главе так называемой Православной церкви Украины состоялась в Киеве 6 января. Однако потом выяснилось, что на документе не хватает необходимых подписей, поэтому его вернули в Стамбул.

О создании ПЦУ было объявлено 15 декабря 2018 года. В РПЦ считают данную структуру раскольнической.













